Revés no Irã eleva petróleo, cashback do IR, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 08.07

Agenda

Petróleo sobe 4%, com o barril a US$ 78. A alta é significativa, mas o patamar de preço é baixo considerando que a cotação chegou a ficar próxima dos US$ 130 desde que começou a guerra no Irã. A tensão cresceu no Oriente Médio.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a trégua com o Irã "acabou" após os novos ataques entre as forças americanas e as tropas iranianas. Ontem os norte-americanos responderam a bombardeios a petroleiros que passavam pelo Estreito de Ormuz, o canal que fechou no início do conflito e foi reaberto há poucos dias.

Na esteira, as bolsas mundiais caem.

Ainda nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) divulga ata sobre a política de juros. É a "ata do Fomc", o comitê de política monetária que sinalizou recentemente alta na taxa do país.

No Brasil, fluxo cambial e inflação ao consumidor da FGV.

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) avalia aumento de 30% para 32% a mistura de etanol na gasolina.

Receita Federal disponibiliza a consulta ao lote especial de “cashback”, restituição automática do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). O pagamento será efetuado no decorrer do dia 15 de julho de 2026, na conta do contribuinte vinculada à chave Pix do tipo CPF.

Tá na Mesa da Federasul sobre ferrovias. Leia também: "RS tem carga e aportaremos recurso. A ferrovia é viável", diz ministro dos Transportes sobre leilão

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Pílulas

Dólar subiu 0,39%, para R$ 5,12. Ibovespa caiu 0,25%, aos 172.021 pontos.

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