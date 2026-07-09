Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Retirada do subsídio da gasolina será adiada após revés na guerra no Irã, diz ministro da Fazenda

Em entrevista à Rádio Gaúcha, Dario Durigan afirmou que a decisão será reavaliada na semana que vem

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