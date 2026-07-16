Retaliação aos EUA: Lei da Reciprocidade é arma de Lula para bater no tarifaço, mas tem limites

Governo Lula avalia possibilidade de acionar a Lei de Reciprocidade. Evaristo Sa / AFP

A legislação para retaliar sob o argumento de reciprocidade já estava encaminhada e foi aprovada no ano passado, justamente em resposta ao início da política comercial de Donald Trump. É uma arma contra o tarifaço, sim, que foi estabelecido por coerção, sim. Se acionada, tem potencial de impactar exportadores norte-americanos que vendem ampla variedade de produtos ao Brasil. Em muitos casos, há outros fornecedores. Em outros, não.

O Brasil importa de lá alimentos, de frutas a laticínios, além de máquinas, produtos químicos e plásticos. Mas sendo realista, em setores nos quais a substituição de fornecedores não seja simples, importadores brasileiros tendem a reagir da mesma forma que empresas norte-americanas quando produtos brasileiros ficaram mais caros pelas tarifas de Trump.

Há ainda áreas especialmente sensíveis para o consumidor final — e, por consequência, para o governo em ano de eleição. Tecnologia é uma. Como retaliar Apple, Microsoft, Google, Amazon e Meta? O mesmo no farmacêutico, que teria reflexos na saúde pública.

A Lei da Reciprocidade vai além de sobretaxas. Abre espaço a sanções comerciais, restrições a compras e medidas consideradas mais duras, como limitações de patentes e outros direitos de propriedade intelectual — instrumento que atinge interesses estratégicos de empresas norte-americanas. Mas não é rápida, há etapas para serem cumpridas e que, aliás, já foram iniciadas.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)