Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Guerra comercial
Análise

Retaliação aos EUA: Lei da Reciprocidade é arma de Lula para bater no tarifaço, mas tem limites

O governo brasileiro até evitava falar da possibilidade para não explodir a negociação, mas agora está na mesa

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