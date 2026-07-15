Rede gaúcha de material de construção transfere loja e estreia em SC

Imagem é montagem de como ficará ponto que terá investimento de R$ 1,5 milhão. Redemac / Divulgação

Rede de lojas associadas de materiais de construção, a Redemac terá sua primeira loja fora do Rio Grande do Sul. A unidade ficará em Chapecó, em Santa Catarina. Será um investimento de R$ 1,5 milhão.

Porém, ela será uma transferência de loja de Ronda Alta, no noroeste gaúcho. O sócio-proprietário, Ivanor Barbiero, manterá suas outras duas operações no Rio Grande do Sul, em Trindade do Sul e Nonoai. Porém, chega ao mercado catarinense com fome de expandir. Diz que só o bairro onde instalou a Redemac tem 40 mil habitantes.

— Além disso, abri uma loja em menos de 45 dias, o que levaria quatro meses no Rio Grande do Sul. Foi tudo muito mais rápido. Também tem a vantagem tributária, porque material de construção entra na cesta básica em Santa Catarina e fica mais barato. Meus clientes de Ronda Alta estavam comprando em lojas do Estado vizinho — relata.

A ideia é faturar R$ 1 milhão por mês. De largada, abre 10 empregos. O ponto tem 400 metros quadrados.

Em tempo, Barbiero referenda os relatos que a coluna tem recebido de que a guerra no Irã está provocando reajustes fortes nos materiais de construção derivados de petróleo, sem falar no impacto do frete.

— Ainda bem que estamos terminando uma obra grande agora.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)