Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

E-commerce
Notícia

Rede de supermercados cresce 16% em vendas online com carnes e verduras entre os mais vendidos

A maior parte dos pedidos é destinada à entrega em domicílio

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Isadora Terra

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