Rede de supermercados cresce 16% em vendas online com carnes e verduras entre os mais vendidos

Ernesto Ortiz / Asun Supermercados / Divulgação

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

O Grupo Asun, de Gravataí, registrou crescimento de 16% nas vendas pelo e-commerce no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Chamou atenção da coluna os produtos mais vendidos serem perecíveis, como frios, carnes, hortaliças, frutas, itens de mercearia e bebidas.

A maior parte dos pedidos é destinada à entrega em domicílio, embora a rede também ofereça retirada em loja. Para ampliar a competitividade, o grupo trabalha na implantação de entregas expressas em até 1h30 com previsão de implementação até o fim deste ano.

— É uma operação bem complexa, que exige uma megaorganização. Mas prevemos para pedidos menores, de consumo mais imediato — explica o supervisor de e-commerce da rede, Julio Moreira.

Julio Moreira, supervisor de e-commerce do Grupo Asun. Asun / Divulgação

Recentemente, o grupo lançou uma nova versão do aplicativo Asun Online. Agora, permite busca por código de barras e comando de voz, visualização de produtos em 360º, compra por peso ou unidade, escolha do nível de maturação de frutas e hortaliças e integração em tempo real com o estoque das lojas.

A operação está está disponível em todas as cidades onde a rede atua, pelo site, aplicativo e iFood. Criado durante a pandemia, o canal digital responde atualmente por 1,3% do faturamento da rede, e a meta é encerrar o ano com participação de 2% da receita.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)