Rede de malharias fechará loja após duas décadas na Azenha

Loja da Daiane fica na altura do número 1.000 da Avenida Azenha, em Porto Alegre. João Pedro Cecchini / Agencia RBS

Na Azenha há mais de 20 anos, a loja da rede de malharias Daiane será fechada até o final do mês. A unidade fica agora na altura do número 1.000 da avenida, uma das mais antigas e com movimento de comércio em Porto Alegre. Cinco funcionários trabalham no local. Alguns serão transferidos a outras unidades. Há mais dois pontos de venda da marca na Capital.

Funcionários não sabem o motivo do encerramento nem a empresa quis informar. O ponto está com promoção, mas que também é realizada em outras unidades e no site. Levando quatro peças, paga três.

Fundada em 1994, a Daiane tem sede em Dois Irmãos. Além da operação que será fechada, há outras oito lojas. O foco é em roupas femininas, mas também vende masculinas e infantis. Todas são de produção própria.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)