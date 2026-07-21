Rede de cinemas tem autorização para reformas em três unidades no RS; shoppings não foram comunicados

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.
Três cinemas da Cinemark no Rio Grande do Sul foram incluídos em um projeto nacional de modernização da rede. As unidades do Canoas Shopping, do BarraShoppingSul e do Bourbon Shopping Ipiranga estão entre os 29 complexos credenciados pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) para aderir ao Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica (Recine), que concede incentivos fiscais para investimentos em modernização e atualização tecnológica. Não há informações sobre quais melhorias serão realizadas em cada complexo nem o cronograma das intervenções.
Procurada pela coluna, a Cinemark informou que não dará entrevista. O Canoas Shopping e o Barra Shopping Sul não foram informados sobre possíveis mudanças. O Bourboun Shopping Ipiranga, do grupo Zaffari, ainda não possui o detalhamento do que será executado nem dos prazos previstos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)