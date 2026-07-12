Rede de Bagé estreia em região do RS com supermercado no ponto onde era um Nacional

Rede de supermercados com sede em Bagé, a Peruzzo prepara sua entrada no noroeste do Rio Grande do Sul. A empresa instalará uma loja em Cruz Alta em um prédio que estava desocupado há três anos, quando foi fechado o Nacional que funcionava no local.

A nova operação terá 1,5 mil metros quadrados de área de venda, 49 vagas de estacionamento com 15 caixas de pagamento, sendo que seis serão “self-checkout”, ou seja, autoatendimento sem funcionário. Serão abertos 80 empregos. O investimento não é divulgado.

A intenção é abri-la até o final do ano, diz o vice-presidente Lindonor Peruzzo Junior, que é também presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).

— Será uma loja de gôndola baixa. Entra e enxerga tudo. Surgiu a oportunidade, nos ofereceram o ponto e vimos que temos serviços que a concorrência não tem, como a oferta de vinhos e a padaria com produção própria e artesanal — diz o empresário.

Esta poderá ser a 30ª ou a 31ª da rede, a depender de quando será aberto o supermercado em obras no Cassino. Peruzzo destaca que a empresa está adotando um modelo de oferecer promoções direcionadas a cada cliente conforme o perfil de compras anteriores.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)