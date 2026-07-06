Quem puxa a alta na inadimplência no RS

Uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) apontou que endividamento das famílias gaúchas subiu em maio pelo terceiro mês consecutivo e atingiu 87,4% dos entrevistados. E pior: a inadimplência também subiu, ou seja, quem tem contas já atrasadas. Entenda no detalhe no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH:
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)