Quem puxa a alta na inadimplência no RS

Uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) apontou que endividamento das famílias gaúchas subiu em maio pelo terceiro mês consecutivo e atingiu 87,4% dos entrevistados. E pior: a inadimplência também subiu, ou seja, quem tem contas já atrasadas. Entenda no detalhe no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH: