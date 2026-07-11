Quatro mil gaúchos já vendem pela Amazon; quem pode, como faz e quanto custa

Quase 4 mil gaúchos já vendem seus produtos na Amazon. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Cerca de 4 mil empreendedores gaúchos já vendem pela Amazon, gigante norte-americana do comércio eletrônico que tem 19 operações de logística no Rio Grande do Sul. O maior centro de distribuição fica em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana. A empresa afirma já ter investido R$ 1,2 bilhão no Estado.

A empresa não dá detalhes de como funciona, mas, a partir da curiosidade de leitores, a coluna simulou um cadastro de vendedor parceiro da plataforma e reuniu algumas informações. Veja perguntas e respostas:

Quem pode vender na Amazon?

Empresas estatais

Empresas de capital aberto

Empresas privadas

Instituições de caridade

CNPJs individuais ( MEIs , EIs e EIRELIs)

, EIs e EIRELIs) Pessoas físicas (quem não tem empresa registrada)

O que precisa?

Depende. Em geral, é necessário informar:

CPF ou CNPJ

Conta de e-mail

Conta bancária

Cartão de crédito para cobrança

Como se cadastrar?

O vendedor se cadastra neste site. Após análise de documentos, já pode incluir produtos do estoque.

Quanto custa?

O vendedor paga entre 10% e 15% de comissão por cada produto vendido, a depender da categoria do item. Exemplos:

Comidas e bebidas: 10%

Eletrodomésticos de linha branca: 11%

Peças e acessórios automotivos: 12%

Beleza: 13%

Roupas e acessórios: 0% nos primeiros seis meses, depois 14%

e acessórios: 0% nos primeiros seis meses, depois 14% Livros: 15%

Além disso cobrança, precisa escolher entre dois planos:

Individual: pagamento de R$ 2 a cada item vendido, sem mensalidade fixa.

Profissional: 1º ano com assinatura grátis. Depois, pagamento de R$ 19 por mês.

Como funciona a entrega ao cliente?

O vendedor escolhe se faz a própria entrega ou usa a logística da Amazon, que tem três planos:

FBA – Logística da Amazon: O vendedor envia o produto à Amazon, que armazena e entrega o pedido. Paga tarifas de logística, coleta, armazenagem e pedido de remoção, que variam por preço e peso. Só está disponível para quem aderiu ao Plano Profissional.

FBA Onsite - Logística da Amazon: A Amazon retira o produto no centro de distribuição do vendedor e faz a entrega para o cliente. O vendedor paga tarifa de logística.

DBA – Delivery by Amazon: O vendedor embala, imprime a etiqueta e a Amazon é responsável pela entrega. Para itens de até R$ 30, tarifa fixa de R$ 4,50; entre R$ 30 e R$ 79, taxa de R$ 8. Acima destes valores, depende do peso e da região de entrega.

Exemplo:

O empreendedor vendeu um livro de R$ 50 pelo site da Amazon. Pagará 15% de comissão. O vendedor aderiu ao plano de entrega DBA, logo pagará taxa de R$ 8.

Valor do produto: R$ 50

Taxa de comissão: R$ 7,50

Taxa da entrega: R$ 8

Faturamento do vendedor (sem incluir outras taxas aplicáveis): R$ 34,50

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)