Quatro mil gaúchos já vendem pela Amazon; quem pode, como faz e quanto custa

Cerca de 4 mil empreendedores gaúchos já vendem pela Amazon, gigante norte-americana do comércio eletrônico que tem 19 operações de logística no Rio Grande do Sul. O maior centro de distribuição fica em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana. A empresa afirma já ter investido R$ 1,2 bilhão no Estado.
A empresa não dá detalhes de como funciona, mas, a partir da curiosidade de leitores, a coluna simulou um cadastro de vendedor parceiro da plataforma e reuniu algumas informações. Veja perguntas e respostas:
Quem pode vender na Amazon?
- Empresas estatais
- Empresas de capital aberto
- Empresas privadas
- Instituições de caridade
- CNPJs individuais (MEIs, EIs e EIRELIs)
- Pessoas físicas (quem não tem empresa registrada)
O que precisa?
Depende. Em geral, é necessário informar:
- CPF ou CNPJ
- Conta de e-mail
- Conta bancária
- Cartão de crédito para cobrança
Como se cadastrar?
O vendedor se cadastra neste site. Após análise de documentos, já pode incluir produtos do estoque.
Quanto custa?
O vendedor paga entre 10% e 15% de comissão por cada produto vendido, a depender da categoria do item. Exemplos:
- Comidas e bebidas: 10%
- Eletrodomésticos de linha branca: 11%
- Peças e acessórios automotivos: 12%
- Beleza: 13%
- Roupas e acessórios: 0% nos primeiros seis meses, depois 14%
- Livros: 15%
Além disso cobrança, precisa escolher entre dois planos:
- Individual: pagamento de R$ 2 a cada item vendido, sem mensalidade fixa.
- Profissional: 1º ano com assinatura grátis. Depois, pagamento de R$ 19 por mês.
Como funciona a entrega ao cliente?
O vendedor escolhe se faz a própria entrega ou usa a logística da Amazon, que tem três planos:
- FBA – Logística da Amazon: O vendedor envia o produto à Amazon, que armazena e entrega o pedido. Paga tarifas de logística, coleta, armazenagem e pedido de remoção, que variam por preço e peso. Só está disponível para quem aderiu ao Plano Profissional.
- FBA Onsite - Logística da Amazon: A Amazon retira o produto no centro de distribuição do vendedor e faz a entrega para o cliente. O vendedor paga tarifa de logística.
- DBA – Delivery by Amazon: O vendedor embala, imprime a etiqueta e a Amazon é responsável pela entrega. Para itens de até R$ 30, tarifa fixa de R$ 4,50; entre R$ 30 e R$ 79, taxa de R$ 8. Acima destes valores, depende do peso e da região de entrega.
Exemplo:
O empreendedor vendeu um livro de R$ 50 pelo site da Amazon. Pagará 15% de comissão. O vendedor aderiu ao plano de entrega DBA, logo pagará taxa de R$ 8.
Valor do produto: R$ 50
Taxa de comissão: R$ 7,50
Taxa da entrega: R$ 8
Faturamento do vendedor (sem incluir outras taxas aplicáveis): R$ 34,50
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: por que a falência de empresas cresceu, queda na venda de veículos, GM e mais
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)