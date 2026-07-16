Quase pronto o novo Zaffari em bairro planejado em construção em Porto Alegre; veja fotos

Está prevista para os próximos meses a conclusão da obra e, na sequência, a inauguração do Zaffari Jardim Botânico, em Porto Alegre. O empreendimento é uma parte do complexo Belvedere, que envolve as avenidas Tarso Dutra e Protásio Alves, além das ruas Cristiano Fischer e Antônio Carlos Tibiriçá.

Quem está fazendo a obra é a Macro Engenharia. A empresa gaúcha também fez a do shopping Bourbon Carlos Gomes, ressalta o diretor Fernando Holderbaum.

O novo centro comercial do Zaffari terá hipermercado e 29 lojas. O projeto do Belvedere, que teve a tramitação iniciada em 1995, tem a ideia de ser um bairro planejado, com torres comerciais e residenciais, além de serviços e um shopping a céu aberto. Isso foi o que contou o diretor da Condor e idealizador do complexo em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, ainda em 2022, quando iniciaram as obras de infraestrutura.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)