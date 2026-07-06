Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Energia
Notícia

Projeto eólico de 90 turbinas e R$ 3,9 bi aguarda licença ambiental no RS

É resultado da parceria entre uma empresa gaúcha e a líder nacional de empreendimentos renováveis

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