Procon Porto Alegre requisita detalhes da suspensão de plano de saúde em emergência pediátrica de hospital

Diretor do Procon Porto Alegre, Wambert Di Lorenzo aguarda as informações solicitadas ao Moinhos de Verto e à Unimed. Fernando Antunes / CMPA

Diretor do Procon da capital gaúcha, Wambert Di Lorenzo avisou a coluna que solicitou informações à Unimed Porto Alegre e ao Hospital Moinhos de Vento sobre a interrupção do atendimento na emergência obstétrica a partir de agosto para quem tem o plano semiprivativo Unimax. As notificações pedem diversos detalhes, desde a rede que ficará disponível até o contexto da decisão e como foi informada aos usuários.

O objetivo do órgão é identificar se haverá prejuízo ao consumidor. Isso porque a opção do serviço do Moinhos era atrativo do plano de saúde da Unimed. Se isso for identificado, o diretor quer analisar como será a compensação financeira.

Entenda o caso:

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