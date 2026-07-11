Procon Porto Alegre requisita detalhes da suspensão de plano de saúde em emergência pediátrica de hospital

Diretor do Procon da capital gaúcha, Wambert Di Lorenzo avisou a coluna que solicitou informações à Unimed Porto Alegre e ao Hospital Moinhos de Vento sobre a interrupção do atendimento na emergência obstétrica a partir de agosto para quem tem o plano semiprivativo Unimax. As notificações pedem diversos detalhes, desde a rede que ficará disponível até o contexto da decisão e como foi informada aos usuários.
O objetivo do órgão é identificar se haverá prejuízo ao consumidor. Isso porque a opção do serviço do Moinhos era atrativo do plano de saúde da Unimed. Se isso for identificado, o diretor quer analisar como será a compensação financeira.
Entenda o caso:
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)