Prevista ainda para julho portaria que substituirá regra em vigor para trabalho em feriados no comércio

Ficou para o dia 21 de julho a publicação da nova portaria que substituirá a que entrou em vigor em junho para regrar o trabalho em feriados no comércio, informa o presidente da Federação dos Empregados do Comércio no Rio Grande do Sul (Fecosul), Guiomar Vidor. Ele representa os trabalhadores na comissão em Brasília que também reúne empresários. O grupo entregou a proposta ao Ministério do Trabalho.

O texto anterior, que já tinha sido adiado cinco vezes pelo governo federal, acabou entrando em vigor porque a nova portaria atrasou. Determina que o trabalho em feriados em algumas atividades do comércio só pode ocorrer com autorização em convenção coletiva acertada entre empregadores e sindicatos, abrangendo supermercados e hipermercados, farmácias, comércio em portos e aeroportos, comércio em hotéis, atacadistas e distribuidores, entre outros.

O novo texto deve liberar segmentos como farmácias, postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, funerárias e padarias. Supermercados e lojas do varejo geral ainda precisarão do acerto em convenção.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)