Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Prevista ainda para julho portaria que substituirá regra em vigor para trabalho em feriados no comércio

Alguns segmentos não precisarão mais cumprir as exigências em vigor agora

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