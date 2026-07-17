Prévia do PIB, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 17.07

Agenda
Prévia do PIB: Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br).
FGV divulga o IGP-10.
Petróleo em alta, com dólar a US$ 86.
Pílulas
Dólar subiu 0,40%, para R$ 5,09. Ibovespa caiu 1,28%, aos 173.753 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)
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