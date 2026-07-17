Prévia do PIB, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 17.07

Agenda

Prévia do PIB: Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br).

FGV divulga o IGP-10.

Petróleo em alta, com dólar a US$ 86.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Pílulas

Dólar subiu 0,40%, para R$ 5,09. Ibovespa caiu 1,28%, aos 173.753 pontos.

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.