Prévia da inflação sobe 0,06% em julho puxada por energia elétrica

Energia elétrica pesou mais no índice. Duda Fortes / Agencia RBS

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial do país, registrou alta de 0,06% em julho. Apesar do avanço, o resultado representa uma desaceleração em relação a junho, quando o indicador havia subido 0,41%. No acumulado do ano, a inflação soma 3,51% e, em 12 meses, chega a 4,52%.

O grupo habitação apresentou a maior variação e o principal impacto no índice, com avanço de 0,97% no mês. O resultado foi impulsionado principalmente pela energia elétrica residencial, que ficou 3,03% mais cara. Na sequência, aparece o grupo saúde e cuidados pessoais, pressionado pelos preços de produtos de higiene, especialmente os de perfumaria. Em contrapartida, alimentação e bebidas recuou 0,66%, refletindo a queda dos preços de itens como tomate, batata-inglesa e café moído.

Em Porto Alegre, no entanto, a prévia da inflação permaneceu acima da média nacional. O IPCA-15 da Capital ficou em 0,39% em julho, a segunda maior taxa entre as regiões pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atrás apenas do Rio de Janeiro, com 0,44%. No acumulado do ano, o índice na cidade chega a 3,69% e, em 12 meses, alcança 4,89%, ambos acima do registrado no país. Os principais impactos vieram dos reajustes na energia elétrica e nas tarifas de água e esgoto.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)