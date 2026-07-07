Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Presidente de grupo que fatura R$ 24 bi compara crises como a do petróleo a gripes: "Pensa que nunca mais vai gripar, mas vai"

Empresário, inclusive, projeta que barril cairá a US$ 50 (está em US$ 70) pela concorrência dos biocombustíveis

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