Presidente de grupo que fatura R$ 24 bi compara crises como a do petróleo a gripes: "Pensa que nunca mais vai gripar, mas vai"

Presidente do Grupo Argenta, Neco Argenta acredita que o petróleo vá cair a US$ 50 nos próximos anos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ponto central do seu negócio, o preço do petróleo é, obviamente, acompanhado de perto por Neco Argenta, presidente do Grupo Argenta. Há algumas semanas, o empresário já havia apostado que o barril voltaria à casa dos US$ 70, patamar que está agora após a reabertura do Estreito de Ormuz. O canal, por onde passam navios com petróleo e combustíveis no Irã, estava fechado desde o ataque dos Estados Unidos.

— São movimentações de mercado. É como quando estamos gripados e pensamos "Ah, meu Deus, que gripe forte!". Quando passa, pensa que nunca mais vai gripar, mas vai de novo. Assim são as oscilações da bolsa, do petróleo, etc. E sempre tem quem ganha dinheiro nelas.

Neco vai além ao projetar que chegará aos US$ 50 em dois anos.

— Não tem espaço para ficar acima disso por causa do avanço dos biocombustíveis.

Com mais uma aquisição recente, da catarinense AmericanOil, o Grupo Argenta está com 1,1 mil postos de combustíveis. O plano é chegar a 2 mil em três anos. O faturamento previsto para 2026 é de R$ 27 bilhões, acima dos R$ 24 bilhões de 2025. Saiba mais: Após comprar concorrente de SC, grupo gaúcho quer alcançar 2 mil postos de combustíveis

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)