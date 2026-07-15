Prédio de Porto Alegre entra em "atlas" mundial de arquitetura de bem-estar

Um prédio residencial de Porto Alegre entrou em um "atlas" internacional de referência de arquitetura para bem-estar. O Roca 815 é construído com R$ 26 milhões pela AMX Property no bairro Bela Vista. A "2026 Wellness Real Estate Atlas" tem 75 projetos listados pelo Global Wellness Institute (GWI). Tem outro brasileiro: o Vivert Reserva da Mata, em Minas Gerais. Da América Latina, são oito.

No projeto gaúcho, a arquiteta Maria Eduarda Kopper aponta apartamentos com portas e ambientes de circulação maiores:

— As pessoas podem envelhecer no mesmo lugar. É para morar a vida toda.

Além de luz solar e boa ventilação, por ter apenas 11 apartamentos, espaços compartilhados, como academia e piscina, serão usados por menos pessoas.

— A fração de uso de cada apartamento para essas áreas é muito maior.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)