Giane Guerra

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Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Prédio de Porto Alegre entra em "atlas" mundial de arquitetura de bem-estar

Construído com R$ 26 milhões, projeto é um dos dois brasileiros na lista

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