Preço dos imóveis para alugar sobe o dobro da inflação em Porto Alegre; veja por bairros

Valor do aluguel acumula alta de 10,03% em 12 meses. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Ao contrário dos imóveis à venda, o valor do aluguel novo em Porto Alegre subiu bastante. O Índice FipeZap de Locação Residencial fechou o primeiro semestre com alta de 3,52%, pouco acima da inflação. Acumula 10,03% em 12 meses, mais do que o dobro do indicador geral de preços.

O metro quadrado subiu para uma média de R$ 45,51. Ainda ficou abaixo da média nacional, de R$ 53,79, puxada por Barueri (SP) e São Paulo (SP).

Foram considerados 12,3 mil anúncios de imóveis para alugar. Dos bairros de mais peso na pesquisa, o Mont'Serrat e o Praia de Belas têm os valores mais elevados. Em um ano, Bela Vista e Petrópolis tiveram os maiores aumentos.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)