Porto Alegre terá voos diretos para Punta del Este durante o verão 

O voo direto de Porto Alegre para Punta del Este, no Uruguai, leva pouco mais de uma hora e meia. Gianfranco Beting / Azul,Divulgação

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Porto Alegre terá voos diretos para Punta Del Este, no Uruguai, temporariamente para atender à demanda sazonal de verão. Os voos terão início em 12 de dezembro e vão até fevereiro. As passagens poderão ser compradas a partir de 30 de julho.

Serão dois voos semanais, com saídas do aeroporto Salgado Filho às 11h, durante às quartas-feiras e sábados. Já o retorno deixa o litoral uruguaio nesses mesmos dias, às 14h. A viagem leva pouco mais de uma hora e meia.

A operação será realizada com aeronaves Embraer E2, com capacidade para 136 pessoas. É comum as companhias aéreas oferecerem voos temporários para alguns destinos durante o período de férias.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)