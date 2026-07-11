Porto Alegre é a única capital com queda no preço dos imóveis; veja por bairros

Em Porto Alegre, o metro quadrado caiu 0,11% de janeiro a junho de 2026. Camila Hermes / Agencia RBS

Porto Alegre foi a única cidade com queda no preço médio dos imóveis residenciais à venda no primeiro semestre, segundo o Índice FipeZap. A pesquisa considera 56 locais, incluindo todas as capitais.

Por aqui, o metro quadrado caiu 0,11% de janeiro a junho de 2026. A média nacional teve alta de 2,42%, o que não chega à inflação do período. Bom para quem compra, ruim para quem vende.

O metro quadrado passou a custar, em média, R$ 7,5 mil em Porto Alegre, considerando 109 mil imóveis anunciados para venda. No país, a média é de R$ 9.853, puxada, principalmente, por Itapema (SC) e Balneário Camboriú (SC).

Preços nos bairros que mais pesam na pesquisa da Fipe:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: RS fora de aporte bilionário da GM, fábrica falida e renovações de sede de bancos

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)