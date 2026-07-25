Por que novo tarifaço dos EUA tem baixo impacto sobre projeção do PIB do RS

Apenas 7,6% das exportações do Rio Grande do Sul vão para os Estados Unidos. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

O impacto do novo tarifaço de até 37,5% dos Estados Unidos deve se concentrar em alguns setores, com efeitos limitados sobre a atividade econômica total do Rio Grande do Sul. Segundo estimativa da Bateleur, a sobretaxa tem potencial de encolher o crescimento da economia gaúcha entre 0,13 e 0,17 ponto percentual neste ano.

Ainda assim, a consultoria mantém sua projeção de que o PIB do Estado deve registrar alta de 2,31% em 2026, com o desempenho do setor de serviços compensando as perdas do tarifaço.

O CEO da Bateleur, Fernando Marchet, chama a atenção para o fato de que apenas 7,6% das exportações do Rio Grande do Sul vão para os Estados Unidos — ou seja, as vendas totais do Estado ao Exterior dependem pouco do mercado norte-americano. Ainda conforme o executivo, o efeito da sobretaxa é baixo neste ano, porque a tarifa só vai valer por cinco meses de 2026.

— Se fosse um ano cheio, estaríamos falando de um impacto perto de 0,4 ponto percentual no crescimento do PIB — diz Marchet.

Segundo a Bateleur, os produtos do Rio Grande do Sul têm a quarta maior tarifa efetiva média entre Estados para entrar no mercado norte-americano, de 19%. O cálculo considera os bens gaúchos exportados para lá e qual a taxa que cada um paga. Para se chegar a uma média que incide na prática, considera-se o peso de cada item nas vendas externas do Estado.

O tarifaço 2.0

Só na última semana, duas novas sobretaxas entraram em vigor no país de Donald Trump. Uma, de 25%, atinge apenas o Brasil e incide sobre cerca de 3 mil produtos nacionais. Outra, de 12,5%, vale para nós e mais 37 países. Em alguns casos, podem se sobrepor e chegar a 37,5%. Também há mercadorias que pagam só uma das duas, ou nenhuma para entrar nos Estados Unidos. Sem citar ainda as chamadas tarifas setoriais, que afetam bens específicos, têm alíquotas diversas e não se somam aos 37,5%. Ou seja, são ao menos cinco situações possíveis:

Isenção

Tarifa de 12,5%

Tarifa de 25%

Duas cobranças acumuladas, a 37,5%

Tarifa setorial





A nova rodada de tarifas resultou de duas investigações dos Estados Unidos. A primeira apuração, que levou à sobretaxa de 25%, mirou práticas comerciais nacionais consideradas desleais, como o Pix. A segunda avaliou se 60 países adotam e fiscalizam de forma eficaz a proibição à importação de produtos ligados ao trabalho forçado. Os Estados Unidos afirmaram que o Brasil não implementa medidas para restringir essas práticas, o que colocou bens brasileiros no grupo de maior alíquota, de 12,5%.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)