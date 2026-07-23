Petróleo dispara e vai a US$ 100 pela primeira vez em dois meses

Estreito de Ormuz também voltou a ser bloqueado. SAHAR AL ATTAR / AFP

Depois de dois meses, o petróleo voltou a cruzar a barreira psicológica dos US$ 100 nesta quinta-feira (23). Chegou a US$ 101,95 durante o dia. Às 17h, o barril do tipo brent, referência de mercado, disparava cerca de 6,5%, para US$ 100,17, maior patamar desde maio. A abertura de novas frentes na guerra entre Estados Unidos e Irã estressou o mercado de energia.

A tensão aumentou quando os houthis, do Iêmen, apoiados por Teerã, decretaram bloqueio aos portos da Arábia Saudita no Mar Vermelho. Disseram ter atacado dois petroleiros do país que tentavam chegar ao Estreito de Bab el-Mandeb, na entrada sul do corredor marítimo. Essa passagem estava sendo usada pelo país para exportar a produção de petróleo retida por conta da crise no Estreito de Ormuz, fechado pelo Irã.

O comprometimento das duas rotas estrangulou o escoamento da produção de petróleo da Arábia Saudita, segunda maior do mundo, o que pressionou ainda mais a alta do barril.

Nesse cenário, governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia prorrogar por mais dois meses a subvenção de R$ 0,44 por litro para a gasolina, repassada diretamente a produtores e importadores. A retirada do subsídio havia sido adiada quando foram retomados os ataques entre Estados Unidos e Irã, há duas semanas. A medida perde validade neste sábado (25) e deve ser estendida. Segue valendo outra subvenção de R$ 1,12 por litro de diesel.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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