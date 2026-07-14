Petróleo dispara, aluguel em Porto Alegre, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 14.07

Agenda

Petróleo tem alta forte de 4%. O barril supera US$ 87. Estados Unidos disseram que bloquearão navios iranianos no Estreito de Ormuz e cobrarão pedágio dos demais. Ainda que não se saiba como protegerão as embarcações e como cobrariam a taxa de 20% da carga, tensão cresce no Oriente Médio.

Este patamar deve adiar novamente a retirada do subsídio da gasolina no Brasil. Retirada do subsídio da gasolina será adiada após revés na guerra no Irã, diz ministro da Fazenda

Governo federal decide hoje sobre o aumento do etanol na gasolina de 30% para 32%. Aumento do etanol na gasolina "vem aí" nos próximos dias, diz ministro da Fazenda

O Índice FipeZap de aluguel de imóveis residenciais trouxe alta de 0,87% em junho em Porto Alegre. No acumulado do ano, fica em 3,52%. Em 12 meses, o avanço é de 10,03%, mais do que o dobro da inflação. O metro quadrado passou a R$ 45,51.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga os resultados de junho da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).

IBGE divulga o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (junho). É a previsão de safra.

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Pílulas

Dólar subiu 0,45%, para R$ 5,13. Ibovespa caiu 1,20%, aos 175.739 pontos.

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