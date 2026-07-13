Petróleo, biocombustíveis, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 13.07

Agenda

Petróleo começa a semana em alta, com o barril perto dos US$ 78. Estados Unidos e Irã trocaram ataques aéreas no final de semana. Governo iraniano anunciou novo fechamento do Estreito de Ormuz, mas o presidente Donald Trump diz que isso não ocorreu. Seis embarcações cruzaram o estreito no domingo, de acordo com dados de rastreamento da Kpler, o menor número registrado em cinco semanas.

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

Dados semanais de balança comercial.

IBGE divulga pesquisa Logística dos Transportes (2024).

O presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin visitam o Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), em São Caetano do Sul (SP), para acompanhar testes de aumento da mistura de biodiesel. Saiba mais: Aumento do etanol na gasolina "vem aí" nos próximos dias, diz ministro da Fazenda

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Pílulas

Dólar caiu 0,28%, para R$ 5,10. Ibovespa subiu 2,97%, aos 177.866 pontos.

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