Petróleo a US$ 70, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 02.07

Agenda

Petróleo em queda, com o barril chegando à casa dos US$ 70.

Nos Estados Unidos, tem dados de emprego e exportação de grãos.

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, afirmou que ainda há problemas a serem resolvidos antes da ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

IBGE divulga a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal (2025).

Ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa de evento do Valor Econômico sobre reforma tributária.

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Pílulas

Dólar subiu 0,90%, para R$ 5,20. Ibovespa caiu 0,20%, aos 171.689 pontos.

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