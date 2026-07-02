Petróleo a US$ 70, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 02.07

Agenda
Petróleo em queda, com o barril chegando à casa dos US$ 70.
Nos Estados Unidos, tem dados de emprego e exportação de grãos.
O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, afirmou que ainda há problemas a serem resolvidos antes da ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.
IBGE divulga a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal (2025).
Ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa de evento do Valor Econômico sobre reforma tributária.
Pílulas
Dólar subiu 0,90%, para R$ 5,20. Ibovespa caiu 0,20%, aos 171.689 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)
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