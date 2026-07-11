Para bater 600 expositores e ser a 2ª maior no país, feira de supermercados montará estrutura extra

Para abrigar os 7 mil metros quadrados a mais de feira, a Expoagas terá uma estrutura anexa na edição de 18 a 20 de agosto. O espaço, no Centro de Eventos da Fiergs, será de toldos e climatizado, explica o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Lindonor Peruzzo Junior. É uma ampliação de 60% sobre a anterior, de 11 mil metros quadrados.

Outro diferencial na primeira feira da nova gestão da entidade será a “setorização”. Ou seja, os expositores ficarão agrupados por área de atuação.

— O comprador que precisa de bebida ficava atravessando o evento para encontrar os fornecedores. Agora, teremos partes só de bebidas, só de equipamentos, etc.

O número de expositores aumentará de 480 para 600.

— Será a segunda maior do Brasil. A primeira é a feira supermercadista de São Paulo, que tem 900 expositores — acrescenta o presidente da Agas.

Lindonor Peruzzo Junior, presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). Larry Silva / Divulgação

Curiosidade: os expositores serão orientados a servir menos bebidas alcoólicas aos visitantes. Entende-se que atrapalha o fechamento de negócios.

Em tempo, Peruzzo ainda espera que a Fiergs venha a construir uma estrutura permanente para abrigar a ampliação da Expoagas e de outros eventos. A temporária que será usada agora está sendo contratada de uma empresa de São Paulo.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)