Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Para bater 600 expositores e ser a 2ª maior no país, feira de supermercados montará estrutura extra

No total, serão 18 mil metros quadrados no evento de agosto

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