Os alimentos que estão mais caros e os que estão mais baratos para os gaúchos

A cesta básica de Porto Alegre ficou 13,44% mais cara no primeiro semestre de 2026, quatro vezes a inflação. É uma reviravolta, pois os alimentos foram alívio da inflação ao longo de todo o ano passado. Veja o que subiu de preço e o que caiu, no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH:
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)