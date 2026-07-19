Os 102 anos de um símbolo do empresariado gaúcho, setor ileso do tarifaço, falência de moveleira e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Aos 102 anos, empresário fala de longevidade, economia e política. Entrevista com Anton Karl Biedermann.
- Decretada falência de fabricante de móveis da Serra após plano de recuperação judicial ser rejeitado. Com Isadora Terra.
- Setor gaúcho que exporta US$ 35 milhões escapa do tarifaço dos EUA. Com João Pedro Cecchini.
Produção: Isadora Terra e João Pedro Cecchini
Edição de áudio: Fernando Bortolin, Christan Raphael, Paulo Fraga, Eduarda Brum e Fabricio Correa
Patrocínio: Sindilojas Porto Alegre, Marcopolo, Be8 e Corsan
No Spotify:
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: operações da Amazon no RS, novas lojas da Renner e tecnologia de POA na Copa do Mundo
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)