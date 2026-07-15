Operações da Gang começam a ser transferidas para lojas da Pompéia

Começa a transferência das operações das 27 lojas da Gang para dentro das unidades da Pompéia. As primeiras mudanças ocorrerão nas unidades no Shopping Rio Grande, no Shopping Pelotas, em Novo Hamburgo, no Shopping Gravataí, em Santa Maria, em São Leopoldo e em Camaquã, além de três em Porto Alegre: no Shopping Total, no Iguatemi e na Pompéia da Vigário, no Centro. Os pontos da famosa rede de moda jovem estão sendo fechados. A medida, claro, reduz custos.

À coluna, a CEO do Grupo Lins Ferrão, Carmen Ferrão, havia explicado ainda em junho que os espaços seriam tipo "corner", uma "esquina" com exposição da marca, ou estilo "store in store", uma loja dentro da loja. O projeto foi desenvolvimento pelo escritório Marcelo Braga Arquitetura. O conhecido azul da marca de 50 anos continua em destaque.

CEO do Grupo Lins Ferrão, Carmen Ferrão explicou à coluna a decisão de transferir a Gang para as lojas Pompéia. Renan Mattos / Agencia RBS

Aliás, para turbinar a venda online, o que for comprado pelo site ou no aplicativo da Gang poderá ser retirado nas 90 lojas da Pompéia no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, sem cobrança de frete.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)