ONU prevê alta no preço de alimentos com El Niño, alerta representante no Brasil

Dos relatórios macroeconômicos e financeiros ao bolso do consumidor e ao combate à fome, preocupa o impacto do El Niño nos preços dos alimentos. A coluna abordou o assunto na entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com o representante da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Alimentação e a Agricultura (FAO) no Brasil, Jorge Meza.

Preveem esta alta?

Nossas análises indicam que efetivamente haverá incremento nos preços de alimentos para 2027. A variação do clima afetará a produção. Isso já ocorreu no Brasil em 2023 e 2024, com extremo calor. Temperaturas médias superaram 30 graus em até 20% dos dias no início do cultivo. A colheita foi reduzida em 10%.

Representante da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Alimentação e a Agricultura (FAO) no Brasil, Jorge Meza, disse que variação extrema do clima afeta a produção. FAO Brasil / Divulgação

Pecuária também?

O aquecimento desacelerou o consumo de ração pelos porcos e, por isso, o ganho de peso. Também reduziu a produção de leite e levou a altas taxas de mortalidade de espécies de peixes de água doce.

O que farão?

Iniciamos um diálogo com os países da América Latina e do Caribe para falar sobre as medidas de investimento necessárias para reduzir o impacto do El Niño.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)