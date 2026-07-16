Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Guerra comercial
Análise

O que já veio do tarifaço dos EUA e o que, afinal, ainda está por vir nos próximos dias

O Brasil, taxado em 50% no ano passado, está novamente no alvo de Trump

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