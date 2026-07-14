O plano da empresa que comprou em leilão antiga fábrica centenária da Neugebauer no 4º Distrito

A antiga fábrica de chocolates da Neugebauer em Porto Alegre foi comprada em leilão pela Rock. A plataforma de negócios imobiliários desembolsou R$ 18 milhões pela estrutura, que fica no 4º Distrito, no bairro Navegantes. O sócio-fundador, Marcos Colvero, diz que o projeto está com o estudo de viabilidade urbanística (EVU) avançado já.
— Projetamos um empreendimento residencial e comercial, preservando os prédios mais emblemáticos e apostando na expansão do parque da orla do Guaíba — explica o empresário.
A fábrica começou em 1891 com um prédio de madeira, no qual os irmãos Franz e Max Neugebauer moravam e produziam chocolate. Os terrenos no entorno foram comprados aos poucos, nos quais foi erguido o complexo de prédios de tijolos com o passar dos anos. A produção no local foi desativada em 2010.
Apetite
A Rock está com apetite imobiliário. Recentemente, a coluna informou que a empresa comprou uma área de 175 hectares em Beberibe, no Ceará, para um projeto com hotel, condomínio residencial e área de lazer. Também adquiriu um terreno de 93 mil m² em São Paulo para construir torres com 4 mil apartamentos que serão vendidos pelo Minha Casa, Minha Vida.
A Rock é uma plataforma de investimentos voltada ao setor imobiliário que começou a operar em 2020 (relembre aqui quando a coluna noticiou). Já emprestou R$ 670 milhões para construções.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)