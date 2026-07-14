Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em Porto Alegre
Notícia

O plano da empresa que comprou em leilão antiga fábrica centenária da Neugebauer no 4º Distrito

A produção de chocolates do complexo foi desativada em 2010

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Giane Guerra

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