O consumo que cresce (ou não) com a Copa do Mundo

A procura por televisores aumentou em 38% das lojas ouvidas na pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) para a Copa do Mundo. A demanda foi maior por equipamentos de até 43 polegadas, com preço até R$ 1,5 mil. Sete em cada 10 comerciantes ainda esperam vender mais até o final da competição de futebol.
Do segmento de vestuário, a maior parte vende camiseta e calças. Pouca chuteira e acessórios. Em 80% dos casos, a busca é por camiseta da Seleção Brasileira. O gasto médio se concentra entre R$ 201 e R$ 300.
Curioso: aparentemente os lojistas são novos ou estreantes no segmento. Nove em cada 10 ouvidos não pôde comparar com a Copa anterior porque não vendia os itens.
Já o segmento de materiais de construção não comemora gol de venda. Em média, lojistas do segmento venderam 45% menos em dia de jogo. Presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção (Acomac), Felippe Sielichow entende que metade da venda é antecipada ou represada para ser feita depois porque há obra em andamento. Mas a outra metade se perde, porque é compra por impulso, de quem está passando pela loja.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: indústria pauta presidenciáveis, banco investigado, novo hospital e mais
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)