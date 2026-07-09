Novo prédio de R$ 96 milhões em Capão da Canoa terá piscina aquecida no topo dos 17 andares

Incorporadora do Litoral Norte, a Nazale construirá um prédio de R$ 96 milhões em Capão da Canoa, na Avenida Flávio Boianovski, esquina com a movimentada Paraguassu. A obra, que vai gerar 250 empregos, começará ainda em 2026 para entrega em quatro anos. Os 17 andares terão 179 apartamentos e sete lojas, que já estão em negociação, diz o sócio-fundador José Nazareno.

De curioso no empreendimento, o empresário destaca a piscina aquecida no "rooftop" (terraço) e outra térmica no sétimo andar.

— É para segurar o cliente o ano todo.

Neste prédio, batizado de Garden Park, a previsão é ter 30% de moradores entre os compradores e 70% para segunda residência. Nazareno está impressionado com o aumento da população do Litoral desde a pandemia.

— Não esperava tanto. Aliás, às vezes é mais fácil chegar no centro de Porto Alegre saindo de Capão do que de um bairro na zona sul da Capital.

Sócio-fundador da Nazale, José Nazareno, em cerimônia que dá início à revitalização da Praça Flávio Boianovski, contrapartida da construção do empreendimento. Nazale / Divulgação

Será o 21º projeto da empresa na praia. No terreno, havia uma casa. Como contrapartida, a Nazale revitalizará uma praça com R$ 700 mil. Terá área para caminhada e "chimarródromo".

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)