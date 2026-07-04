Metalúrgica do Vale do Sinos pede suspensão da falência decretada pela Justiça

Empresa foi criada no final de 2018, em Novo Hamburgo, após a compra da Metalúrgica Daniel. Google Street View / Reprodução

Empresa de Novo Hamburgo que teve falência decretada pela Justiça, a Renus Indústria de Metais e Plásticos recorreu da decisão com pedido de efeito suspensivo. O argumento é que parar as atividades agora dificultaria e até inviabilizaria a retomada dos negócios caso se consiga reverter a quebra, explica o advogado Cesar Carrera, do escritório Carrera Campos Advogados. Isso já indica a intenção de recorrer também da falência, com o argumento de que há condições para a empresa se reerguer.

— A ideia é fazer um novo plano de recuperação judicial, dentro do que a Renus conseguiria cumprir, e apresentá-lo novamente para aprovação dos credores. A lei da recuperação judicial tem o objetivo de dar chance à empresa seguir existindo e contribuindo com a economia — detalha Carrera.

Criada em 2018 após a compra da Metalúrgica Daniel, a Renus estava em recuperação judicial desde 2024. A dívida supera R$ 60 milhões. A decisão de quebra foi da Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, aponta descumprimento do plano de reestruturação: Decretada falência de metalúrgica que terá fábrica lacrada no Vale do Sinos

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)