MEI: proposta para elevar o teto dobraria número de microempreendedores no RS

Atualmente, o limite é de R$ 81 mil por ano para enquadramento no regime de microempreendedor individual (MEI) Tadeu Vilani / Agencia RBS

A ampliação do teto anual de faturamento para R$ 140 mil dobraria o número de microempreendedores individuais (MEI) no Rio Grande do Sul, que atualmente é de 1,045 milhão de pessoas. Ou seja, ficaria em torno de 2 milhões de registros. A projeção foi feita à coluna pelo professor Gustavo Inácio de Moraes, da Escola de Negócios da PUCRS.

Hoje, o limite é de R$ 81 mil por ano para enquadramento no regime, que reduz e simplifica o pagamento de encargos e garante benefícios e a emissão de nota fiscal ao empreendedor. O valor não é reajustado há oito anos, o que faz muitos evitarem expandir o negócio ou mesmo registrar parte das operações. Vários parlamentares tentaram emplacar o reajuste, mas, agora em ano eleitoral, o governo federal encaminhou um projeto com a proposta à Câmara dos Deputados. A proposta também permite que o MEI tenha dois funcionários. Hoje, só pode ter um. Pode ser votada nesta semana, mas é mais provável que fique para agosto, depois do recesso.

O professor Gustavo Moraes, porém, destaca a relevância de ajustar também os limites de microempresas e empresas de pequeno porte no Simples Nacional. Tem feito estudos sobre isso para o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha RS). Há, porém, uma resistência do Palácio do Planalto, que teme impacto fiscal de R$ 50 bilhões. No caso do MEI, será de R$ 8,1 bilhões.

— A correção do Simples disponibilizaria aos setores produtivos até R$ 88,3 bilhões, o que sugere criação de até 1,042 milhão de empregos e geração direta e indireta de impostos de até R$ 24,6 bilhões a cada ano, compensando a perda fiscal — argumenta Moraes, com números.

Gustavo Inácio de Moraes, professor da Escola de Negócios da PUCRS. PUCRS / Divulgação

Atividades que seriam mais beneficiadas: administrativas e serviços complementares, vigilância e segurança, alojamento, atacado e varejo, educação privada, fabricação de calçados e couro, confecção de vestuário, organizações associativas, extração de minerais e alimentação.

Microempreendedor individual MEI

Faturamento anual de até R$ 81 mil

1.045.126 no RS

Microempresas

Faturamento até R$ 360 mil

582.723 no RS

Empresas de Pequeno Porte

Faturamento até R$ 4,8 milhões

102.292 no RS

Fonte: Ministério do Empreendedorismo

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)