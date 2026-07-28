Chocolateria de Guaporé quer chegar a 10 unidades em cinco anos

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

A fabricante de chocolates artesanais Trullis, de Guaporé, na serra gaúcha, prepara um plano de expansão por meio de franquias. A ideia é levar a marca para outras cidades do Rio Grande do Sul e de outros Estados. O investimento inicial estimado para abrir uma unidade é de R$ 350 mil, com prazo de retorno entre 36 e 48 meses. Sonha-se em chegar a 10 unidades em cinco anos.

— Nunca pensamos em ficar somente no Rio Grande do Sul. Queremos ir além — afirma o sócio-diretor Marcos Brun, que divide o comando da chocolateria ao lado da esposa, Cristiane Marina.

Hoje, a empresa mantém uma loja própria em Guaporé, que servirá como modelo para futuras franquias. Segundo Brun, o projeto está estruturado há algum tempo, com manuais operacionais, jurídicos e de gestão já desenvolvidos. A empresa chegou a negociar uma unidade em Santa Catarina, mas o negócio não foi adiante.

Além da marca própria, a Trullis atua no mercado B2B, ou seja, produz chocolates personalizados para empresas. O serviço inclui a customização de embalagens e produtos. Já trabalhou com a Volvo e a joalheria Coliseu, de Porto Alegre.

Fundada há 22 anos, a empresa emprega 12 pessoas e atende clientes em todo o país. Produz cerca de 3 toneladas de chocolates por ano. O cacau utilizado é importado, principalmente da Suíça e da Bélgica. Como não há conservantes, o chocolate é transportado envolto de pacotes de gelo em gel.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)