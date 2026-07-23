Marca de chocolate de 1928 fecha mais uma loja em shopping de Porto Alegre

Um tapume branco foi instalado para isolar o espaço vazio, mas sobrou um letreiro característico da Kopenhagen João Pedro Cecchini / Agencia RBS

A jornalista Isadora Terra colabora com a jornalista Giane Guerra, titular deste espaço.

Rede de chocolates fundada em 1928 e comprada pela Nestlé em 2023, a Kopenhagen não deixou de funcionar apenas na Rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento. Também fechou ponto no último piso do shopping Bourbon Ipiranga, em Porto Alegre, na semana passada. A leitora Ivone avisou à coluna.

Segundo lojistas, cerca de cinco funcionários trabalhavam no local. Um tapume foi instalado para isolar o espaço vazio, mas sobrou um letreiro característico da Kopenhagen.

A marca mantém outras lojas em Porto Alegre. No ano passado, encerrou unidade no Shopping Praia de Belas. À época, a empresa informou a funcionários que o alto preço do aluguel causou o fechamento. A coluna fez contato com a Kopenhagen, mas não obteve retorno até a publicação desta nota. O shopping Bourbon Ipiranga não quis comentar.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)