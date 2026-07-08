Mais de 223 mil gaúchos receberão cashback do Imposto de Renda; consulta já abriu

Mais de 223 mil contribuintes do Rio Grande do Sul estão no lote especial de restituição do Imposto de Renda, o chamado cashback. É o quarto Estado com mais pessoas. A consulta abriu nesta quarta-feira (8) no site da Receita Federal.

Entra quem tem chave Pix com o número do CPF; não estava obrigado a declarar em 2025 e não o fez; mas teve desconto de imposto a mais em algum momento de 2024; e tem até R$ 1 mil a receber.

Os valores serão pagos em parcela única no dia 15 de julho. O lote extra não integra o calendário regular de restituições, que continuarão sendo depositadas normalmente.

O projeto-piloto de cashback faz restituição automática. Usa informações já disponíveis nas bases de dados da Receita Federal para elaborar automaticamente uma declaração no modelo simplificado, permitindo identificar eventuais valores a restituir sem necessidade de ação prévia do contribuinte.

Contribuintes que podem ser contemplados:

Não estavam obrigados a entregar a declaração do IRPF relativa ao exercício de 2025;

Não apresentaram declaração por iniciativa própria;

Tiveram imposto de renda retido na fonte ao longo de 2024;

Possuem valores a restituir, limitados a até R$ 1.000 por contribuinte;

Estavam com CPF em situação regular e possuíam chave Pix vinculada ao CPF no final do mês de junho/2026.

Não contemplados:

Caso o contribuinte tenha direito à restituição, mas não se enquadre nos requisitos da restituição automática (não estar com CPF regular, não ter emitido chave Pix até junho de 2026 ou por ter direito a mais de R$ 1 mil em restituição), ele pode enviar uma declaração de IRPF relativa a exercícios anteriores para receber seus valores.

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