Mais de 223 mil gaúchos receberão cashback do Imposto de Renda; consulta já abriu

Mais de 223 mil contribuintes do Rio Grande do Sul estão no lote especial de restituição do Imposto de Renda, o chamado cashback. É o quarto Estado com mais pessoas. A consulta abriu nesta quarta-feira (8) no site da Receita Federal.
Entra quem tem chave Pix com o número do CPF; não estava obrigado a declarar em 2025 e não o fez; mas teve desconto de imposto a mais em algum momento de 2024; e tem até R$ 1 mil a receber.
Os valores serão pagos em parcela única no dia 15 de julho. O lote extra não integra o calendário regular de restituições, que continuarão sendo depositadas normalmente.
O projeto-piloto de cashback faz restituição automática. Usa informações já disponíveis nas bases de dados da Receita Federal para elaborar automaticamente uma declaração no modelo simplificado, permitindo identificar eventuais valores a restituir sem necessidade de ação prévia do contribuinte.
Contribuintes que podem ser contemplados:
- Não estavam obrigados a entregar a declaração do IRPF relativa ao exercício de 2025;
- Não apresentaram declaração por iniciativa própria;
- Tiveram imposto de renda retido na fonte ao longo de 2024;
- Possuem valores a restituir, limitados a até R$ 1.000 por contribuinte;
- Estavam com CPF em situação regular e possuíam chave Pix vinculada ao CPF no final do mês de junho/2026.
Não contemplados:
Caso o contribuinte tenha direito à restituição, mas não se enquadre nos requisitos da restituição automática (não estar com CPF regular, não ter emitido chave Pix até junho de 2026 ou por ter direito a mais de R$ 1 mil em restituição), ele pode enviar uma declaração de IRPF relativa a exercícios anteriores para receber seus valores.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)