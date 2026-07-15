Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Lojistas de Porto Alegre projetam venda de R$ 221 milhões no Dia dos Pais (até cavalo tem na lista de presentes)

Outra curiosidade: o Pix à vista alcançou o cartão de crédito parcelado na intenção de pagamento

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