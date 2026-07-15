Lojistas de Porto Alegre projetam venda de R$ 221 milhões no Dia dos Pais (até cavalo tem na lista de presentes)

O varejo espera vender R$ 221 milhões para o Dia dos Pais, projeta o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). É 15% maior do que a estimativa do ano passado, de R$ 192 milhões. Assessor de Pesquisa e Desenvolvimento do Sindilojas POA, Victor Pires identificou que o motivo foi o gasto médio total do consumidor, ainda que o preço por presente fique abaixo da intenção do ano passado.

Outra curiosidade da pesquisa: o Pix à vista atingiu o mesmo patamar do cartão de crédito parcelado, com 32,2% da forma de pagamento planejada. Dinheiro, porém, despencou para apenas 11,5%. Tem lógica.

Agora, a lista de presentes desejados. Os primeiros são sempre os mesmos: roupa, calçado e perfume. Sem surpresas. Porém, um pai entrevistado disse que espera ganhar um cavalo!

Presentes citados:

Roupa: 34,7%

Calçados: 19,8%

Cosméticos / Perfumaria / Higiene: 11,9%

Não sei responder: 5%

Artigos esportivos: 8,9%

Bebidas (cerveja/vinho/espumante): 2%

Eletrônicos/Eletroportáteis: 4%

Utensílios domésticos/Churrasco: 4%

Joia / Relógio: 4%

Almoço / Jantar: 2%

Acessórios (bolsa/carteira/cinto): 3%

Dinheiro: 1%

Chocolate: 1%

Ferramentas: 1%

Eletrodoméstico: 1%

Livro: 1%

Cuia: 1%

Cavalo: 1%

Conserto da moto: 1%

Máquina de cortar grama: 1%

Artigos de cama/mesa/banho: 1%





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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)