Lojistas de Porto Alegre projetam venda de R$ 221 milhões no Dia dos Pais (até cavalo tem na lista de presentes)

O varejo espera vender R$ 221 milhões para o Dia dos Pais, projeta o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). É 15% maior do que a estimativa do ano passado, de R$ 192 milhões. Assessor de Pesquisa e Desenvolvimento do Sindilojas POA, Victor Pires identificou que o motivo foi o gasto médio total do consumidor, ainda que o preço por presente fique abaixo da intenção do ano passado.
Outra curiosidade da pesquisa: o Pix à vista atingiu o mesmo patamar do cartão de crédito parcelado, com 32,2% da forma de pagamento planejada. Dinheiro, porém, despencou para apenas 11,5%. Tem lógica.
Agora, a lista de presentes desejados. Os primeiros são sempre os mesmos: roupa, calçado e perfume. Sem surpresas. Porém, um pai entrevistado disse que espera ganhar um cavalo!
Presentes citados:
- Roupa: 34,7%
- Calçados: 19,8%
- Cosméticos / Perfumaria / Higiene: 11,9%
- Não sei responder: 5%
- Artigos esportivos: 8,9%
- Bebidas (cerveja/vinho/espumante): 2%
- Eletrônicos/Eletroportáteis: 4%
- Utensílios domésticos/Churrasco: 4%
- Joia / Relógio: 4%
- Almoço / Jantar: 2%
- Acessórios (bolsa/carteira/cinto): 3%
- Dinheiro: 1%
- Chocolate: 1%
- Ferramentas: 1%
- Eletrodoméstico: 1%
- Livro: 1%
- Cuia: 1%
- Cavalo: 1%
- Conserto da moto: 1%
- Máquina de cortar grama: 1%
- Artigos de cama/mesa/banho: 1%
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)