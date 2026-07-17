Liberada licença ambiental para parque eólico de 90 turbinas e R$ 3,9 bi no RS

Aerogeradores de até oito megawatts serão instalados no local. Serão 90 grandes turbinas. DGE Soluções Renováveis / Divulgação

Saiu a licença ambiental prévia para o parque eólico de R$ 3,9 bilhões em Dom Pedrito, na Campanha Gaúcha. O documento, que atesta a viabilidade ambiental do projeto, era muito aguardado pela presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Daniela Cardeal, que também é da DGE Soluções Renováveis. A empresa gaúcha toca o projeto em parceria com a Casa dos Ventos, maior desenvolvedora de empreendimentos de energia renovável do Brasil. Além disso, o Torquato Severo, como é chamado, retoma os projetos eólicos no Rio Grande do Sul, travados há alguns anos.

— E os investidores querem antecipar o início da obra de novembro para outubro. Será corrido, mas estamos com ótimos estudos — diz Daniela.

Para iniciar a construção, agora precisa da licença de instalação, também a ser liberada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). A análise deste parque eólico ocorre por meio de Relatório Ambiental Simplificado (RAS).

O Torquato Severo prevê 90 aerogeradores e 3 mil empregos diretos e indiretos na construção. A operação precisa começar em 2029. A energia não será vendida em leilão, mas por contratos já engatilhados com grandes consumidores de energia, como data centers, TikTok, Carrefour e Arcelor Mittal.

— Prevemos R$ 17 milhões em compensações — enfatizou Daniela em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Presidente do Sindienergia-RS, Daniela Cardeal é também uma das empresárias do projeto para Dom Pedrito. Giane Guerra / Agência RBS

Energia eólica offshore

Enquanto isso, segue travada no governo federal a permissão para a energia eólica offshore, com aerogeradores instalados em água, no mar ou em lagoa. A lei foi aprovada no Congresso, mas é preciso definir a cessão das áreas de exploração. O Sindienergia-RS reforça que o Rio Grande do Sul é o Estado com o maior potencial de geração desta energia do vento.

— Seria usada para fazer hidrogênio, fertilizante, amônia verde e abastecer data centers — diz a presidente Daniela Cardeal.

Os aerogeradores em água custam o triplo dos que ficam em terra, mas geram cinco vezes mais. Além disso, são complementares, com geração de energia em momentos diferentes do dia.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)