Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Logística
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Leilão de ferrovias: secretário quer agilizar estudo do Sul para contrapor proposta federal

Audiências públicas vão começar já, enquanto recém saiu o edital local para contratar empresa para fazer o diagnóstico 

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