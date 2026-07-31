Leilão de ferrovias: edital sem previsão, racha no Sul e até ausência da bancada federal preocupam

O governo federal tem recebido muitas "contribuições" durante a fase de audiências públicas sobre o leilão de ferrovias da Malha Sul. André Ávila / Agencia RBS

Inicialmente previsto para 2026, quando anunciado o plano de concessões do governo federal, o leilão da Malha Sul de ferrovias tem alguma chance de sair só em 2027 mesmo. O ministro dos Transportes, George Santoro, porém, não projeta mês nem semestre.

Ele e outros envolvidos confirmam que estão sendo enviadas muitas “contribuições”, ou seja, também muitos questionamentos. É período de recebê-las e também de fazer audiências públicas. Depois, ainda precisa passar pelo Tribunal de Contas da União (TCU), onde não se tem como prever prazo, pondera o secretário Nacional de Ferrovias, Leonardo Cezar Ribeiro. Só com este “ok” pode-se publicar o edital.

No meio do caminho tem eleição. Aparentemente, nada amarra o próximo governo federal de fazer o leilão anunciado por este. A coluna até perguntou se teria como fazê-lo, já que a concessão à Rumo termina em fevereiro e terá uma “prorrogação-puxadinho”. Mas o interlocutor desconversou. O que dá alguma esperança de que saia mesmo com mudança drástica de governo é que a gestão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) ainda continuará por algum tempo.

Em paralelo

Enquanto isso, um racha no Sul preocupa. Entidades e agentes da discussão pelo Paraná passaram a apoiar o fatiamento da Malha Sul em três trechos. É lá que fica a parte mais interessante para os investidores, inclusive para a própria Rumo. Ainda que o governo federal tenha proposto obrigar investimento da empresa que arrematar o trecho paranaense nos demais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina acreditam que não será suficiente para ter lances para os trilhos daqui. Governo federal mostra confiança de que todos são viáveis no modelo feito pela Infra SA.

Independentemente de qual seja a melhor ideia — fatiar ou licitar integrada —, a divisão entre os Estados pode enfraquecer a região.

Para variar

Não foram vistos integrantes da bancada federal gaúcha na audiência pública da agência reguladora ANTT para debater em Porto Alegre o leilão da Malha Sul. Novamente, ficam alheios a momentos importantes de discussões relevantes para o Estado.

* Colaborou Isadora Terra

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: operações da Amazon no RS, novas lojas da Renner e tecnologia de POA na Copa do Mundo

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)