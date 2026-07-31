Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Malha Sul
Opinião

Leilão de ferrovias: edital sem previsão, racha no Sul e até ausência da bancada federal preocupam

Disputa de concessão não ocorrerá em 2026, como previsto inicialmente

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