Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

R$ 27 bilhões
Notícia

Justiça mantém licenciamento ambiental da fábrica da CMPC, questionado em ação do MPF

O processo continua, mas o despacho é bastante favorável ao projeto

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