Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Justiça anula acordo que "nunca existiu" entre empresa do RS e trabalhador haitiano

O profissional não falava português quando assinou o documento nem conhecia os advogados

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