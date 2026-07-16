Isenções tarifaço EUA, audiência ferrovias, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 16.07

Agenda

Expectativa para a lista de isenções ao tarifaço dos Estados Unidos: O que já veio do tarifaço dos EUA e o que, afinal, ainda está por vir nos próximos dias

Petróleo em queda, com o barril a US$ 84.

Primeira audiência pública sobre o leilão das ferrovias da Malha Sul. Haverá sessão híbrida em Brasília, no dia 16 de julho, e sessões presenciais em Curitiba (PR), em 27 de julho; Porto Alegre (RS), em 29 de julho; e Florianópolis (SC), em 31 de julho. O período para envio de contribuições será de 15 de junho a 10 de agosto. Saiba mais: Marcada audiência pública do leilão das sucateadas ferrovias do Sul

IBGE divulga Pesquisa Mensal de Comércio, com dados de maio.

Hoje tem o podcast Nossa Economia, de GZH, com Anton Karl Biedermann, empresário que fará 102 anos. O programa tem o patrocínio do Sicredi e Sindilojas Porto Alegre. Episódio da semana passada: Gigante dos shoppings finaliza centro de bem-estar e prepara novas torres em bairro de R$ 3,4 bi

O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, recebe o título de cidadão de Porto Alegre na Câmara de Vereadores.

Na era da inteligência artificial (IA), o que ainda faz um cliente escolher uma marca é tema do Café com Lojistas, promovido pelo Sindilojas Porto Alegre.

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Pílulas

Dólar subiu 0,01%, para R$ 5,07. Ibovespa recuou 0,36%, aos 176.011 pontos.

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