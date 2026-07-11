Inflação desacelera no RS, apesar da alta da energia, da passagem aérea e da costela

O indicador oficial de inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desacelerou a 0,36% na Região Metropolitana de Porto Alegre em junho. Em maio, tinha sido de 0,57%. No ano, fica em 3,18%. Em 12 meses, subiu a 4,80%. Os números estão acima da média nacional.

A despesa de maior impacto no mês foi com habitação, puxada pela conta de luz. A influência veio do reajuste de 16,06% na tarifa de energia elétrica da RGE. Outro destaque da pesquisa do IBGE vai para a alta de 6,52% nas passagens aéreas, maior aumento de itens não alimentícios na inflação.

Aliás, os alimentos, no geral, continuaram com aumento de preço, mas desaceleraram. Morango, batata e tomate tiveram as maiores elevações de preço. Carne seguiu subindo aqui, ao contrário do país, particularmente a costela. De queda de preço na comida, tivemos laranja, presunto, alface, carne de porco e maçã.

O alívio veio dos combustíveis, após alta em meses anteriores com a guerra no Irã.

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