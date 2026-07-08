Indústrias do RS fazem estações de tratamento de contêineres para Corsan, que precisará de 300 estruturas

Quatro empresas gaúchas, instaladas na Região Metropolitana, estão construindo para a Corsan/Aegea estações de tratamento de esgoto (as "ETEs") com contêineres. A primeira foi instalada em Barra do Quaraí, na Fronteira Oeste. Há potencial no Estado, porém, para superar 300 unidades, projeta o diretor de Engenharia da Corsan, Breno Coutinho. Cada uma custa de R$ 1,5 milhão a R$ 5 milhões.
— São parceiras que não atuavam no ramo de saneamento e abraçaram a ideia conosco. Se formos implementar o modelo em outros Estados, elas poderão, quem sabe, ter operações lá para produzir também — comenta Coutinho.
A estrutura fica pronta em quatro meses, muito menos do que os dois anos de ETE de alvenaria convencional. O modelo é essencial para a Corsan atingir a meta de universalizar o saneamento até 2033.
— Para criá-lo, precisamos olhar menos como construção civil e mais como indústria — diz o diretor.
Dos 317 municípios no escopo, mais de 280 têm potencial para as estações de pequeno porte.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: RS fora de aporte bilionário da GM, fábrica falida e renovações de sede de bancos
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)