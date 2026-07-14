Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Indústria de tecnologia vai investir R$ 50 milhões e abrir 60 empregos na Região Metropolitana

Entre as iniciativas, está a criação de um projeto-piloto para a Defesa Civil monitorar volume de chuva e direção do vento

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