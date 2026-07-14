Indústria de tecnologia vai investir R$ 50 milhões e abrir 60 empregos na Região Metropolitana

Instalada no Parque Canoas de Inovação, a Exatron fará dois investimentos que somarão R$ 50 milhões. O primeiro, de R$ 20 milhões, será em pesquisa, desenvolvimento e inovação para fortalecer linhas de produção para tecnologia e infraestrutura urbana. O CEO Régis Haubert cita controle remoto da iluminação pública e comunicação com moradores para casos diversos, de acidente de trânsito a abandono de animais e poda de árvores.

— E para a Defesa Civil, faremos projeto-piloto em Canoas para monitoramento de volume de chuva e direção do vento, que influencia vazão de rios. Também será integrado o gerenciamento das casas de bombas e o cadastro de moradores que precisam de atenção especial em resgate.

O CEO Régis Hauber destaca que automatizar a fábrica é essencial para enfrentar a concorrência chinesa. Ulisses Castro / Agencia RBS

Para clientes como construção civil e empresas de saneamento, a Exatron quer desenvolver mais tecnologias para automatizar de casas a cidades como um todo. E tem ainda mais o aporte de R$ 30 milhões para ampliar e modernizar a fábrica. Além dos 190 funcionários da empresa, 60 empregos serão abertos.

— Além disso, a competição com chineses impõe a necessidade de automação de processos e robotização em nossa fábrica.

Quem contou do investimento à coluna e comemora a expansão é a secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Canoas, Patrícia Augsten.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)